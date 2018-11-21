Yozgat'ta okul binaları yenileniyor
YOZGAT (AA) – Yozgat Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, il genelinde çok sayıda okulun yenilenip modern hale getirildiğini söyledi.
Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, modern okul binalarının, öğrencinin rahat edebileceği ve devletine olan güveni daha da arttığı ortamları oluşturma, onların değer duygularını artırma açısından çok önemli olduğunu söyledi.
Bu eğitim öğretim yılında il genelinde 4 okulun tamamlanarak hizmete girdiğini ifade eden Yazıcı, "4 okulumuzun maliyeti yaklaşık 37 milyon lira oldu. İl genelinde yine 9 okul binamız tamamlandı, 17 okul binasının ise yapımı sürmektedir. Bu okullarımızın tamamlanmasıyla öğrencilerimiz daha rahat ve modern okul binalarına kavuşacak." dedi.
En ücra köyde yaşayan bir çocuğun da eşit olarak eğitim fırsatlarından yararlanmasını istediklerini dile getiren Yazıcı, şöyle konuştu:
"Bu sebeple pansiyonlara önem veriyoruz, 'Okumak istiyorum da yer bulamıyorum' deyip de dışarıda kalan çocuğumuz yok. Okumak isteyen her çocuğumuzu pansiyona yerleştiriyoruz. İl genelinde 48 pansiyonumuz var. Buralarda 2 bin 153 erkek, 2 bin 665'i kız olmak üzere 4 bin 818 öğrencimiz barınıyor. Yeni pansiyon inşaatlarımız da devam etmektedir. Bu binalarda öğrencilerin yeteneklerine uygun ortamların olmasını önemsiyoruz. O nedenle tüm donatılarıyla 'Pansiyon Evim Projesi'ni hazırladık. İlimizdeki tüm pansiyonlarda ev ortamı yaratmak için çalışıyoruz."
-
Ortaokul öğrencileri, hadisleri mozaiklere taşıdı
-
Vali Akın'dan AA Kırşehir Bürosu'na ziyaret
-
Kırşehir'de Mevlid-i Nebi Hat ve Tezhip Sergisi açıldı
-
Şairler AEÜ'nin düzenlediği etkinliğinde buluştu
-
Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
-
“Soğan fiyatları düşüş eğilimine girdi”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
İlk yardım eğitimi neleri kapsarKazalar, insanın önüne geçemediği doğal olaylardır. Bunlar, bazen afet, bazen doğa kaynaklı olaylardır ve bazen de insanın sebebiyet verdiği olaylar olabilmektedir. Yangın, afet, sel, deprem gibi doğa olayları karşısında insanın yapabileceği en önemli şey, öncesinden tedbir almaktır, bu tip olaylar öncesinden haber alınabilecek durumlar olmadığı için öncesinde önlem almak bir anlamda daha az kayıp ile […]