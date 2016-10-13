Yozgat'ta orman yangını

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Sorgun ilçesinde anıl yakılması sonucu çıkan yangında 4 bin dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahadın beldesinde bulunan bir tarlada yakılan anız nedeniyle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Köylülerin haber vermesi üzerine Bahadın ve Sorgun belediyelerine ait itfaiye ekipleri, vatandaşların da desteğiyle yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 4 bin dönümdeki ağaçlar zarar gördü.

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, AA muhabirine, Çomak Dağı mevkisinde bulunan çam ağaçlarıyla kaplı 5 bin dönüm ormanın 4 bin dönümündeki ağaçların kül olduğunu söyledi.

Ağaçlandırma alanında önlem almalarına rağmen şiddetli rüzgarın nedeniyle alevlere engel olamadıklarını ifade eden Özcan, “İki ay önce belediyemizin de talebiyle İl Orman Müdürlüğümüz orman içi yollar ve anız tehdidi olan alanlarda 5 metre genişliğinde yollar açmıştı. Normalde anız yangınlarıyla baş edebiliyoruz ama yangın, rüzgarın çok güçlü olduğu zaman diliminde başladı. Maalesef engel olamadık. Yangının söndürülmesine destek veren herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Özcan, yeni projeyle yanan alanın tekrar ağaçlandırılacağını sözlerine ekledi.