Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
19 Eylül 2016 Pazartesi, 18:45
YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Hisar idaresindeki 34 F 4081 plakalı otomobil, Akdağmadeni-Sivas karayolunun Akdağmadeni Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücünün eşi Teslime Hisar, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.