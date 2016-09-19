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19 Eylül 2016 Pazartesi

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Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

19 Eylül 2016 Pazartesi, 18:45
Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Hisar idaresindeki 34 F 4081 plakalı otomobil, Akdağmadeni-Sivas karayolunun Akdağmadeni Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında devrildi.

Kazada sürücünün eşi Teslime Hisar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akdağmadeni Kaza

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