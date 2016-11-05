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Yozgat'ta piknik tüpü patladı: 3 ölü

05 Kasım 2016 Cumartesi, 00:05
Yozgat'ta piknik tüpü patladı: 3 ölü

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YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde bir evde piknik tüpünün patlaması sonucu 3 kız kardeş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Umutlu beldesindeki cami lojmanında yaşayan Adem ve Ayşe Doğan çiftinin çocukları Elif Naz (10), Amine (8) ve Hatice (4), anneleri mutfaktayken pürmüz ile soba yakmaya çalıştı. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle piknik tüpü patladı ve evde yangın çıktı.

Odada bulunan 3 kız kardeş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Alevlerin sardığı odadaki çocuklarını kurtarmaya çalışan anne Doğan ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yangın, belde sakinleri ve Akdağmadeni Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Anne Doğan Akdağmadeni Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, 3 kardeşin cesetleri ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

İmam olan baba Adem Doğan’ın olayın yaşandığı saatlerde akşam namazını kıldırmak için camide olduğu, çiftin başka çocuklarının olmadığı öğrenildi.

Umutlu Beldesi Belediye Başkanı Hidayet Karabulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Çocuklar evde sobayı pürmüzle yakarken ellerinde tüp patlamış. Yangın akşam namazından sonra olduğu için kimsenin haberi olmadı. Vatandaşların ve itfaiyenin çabalarıyla çocukları kurtaramadık. 3 kız çocuğu yandı. Anneleri de yaralı, üzgünüz. Tahminimiz, annesi mutfakta yemekle uğraşırken çocuklar odanın içerisinde pürmüzle uğraşıyor ve o esnada tüp patlıyor.” dedi.

Akdağmadeni yangın yozgat Yozgat'ta yangın: 3 çocuk öldü

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