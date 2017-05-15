Yozgat'ta polis eşleri kermes açtı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta Polis Eşleri Derneği tarafından şehit aileleri ve gaziler yararına kermes açıldı.

Yozgat Polis Eşleri Derneği tarafından Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan kermeste, çeşitli yiyecek ve el işi ürünler satışa sunuldu.

Kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

3 gün boyunca açık olacak kermesin açılışını Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın eşi Dilek Yurtnaç yaptı.

Kermesten elde edilen gelir, şehit aileleri ve gazilere verilecek.