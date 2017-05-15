Ana Sayfa   >   Genel   >   Yozgat'ta polis eşleri kermes açtı

Yozgat'ta polis eşleri kermes açtı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:25

Benzer Konular

Gençlik Haftası
Şehit annesine anlamlı sürpriz
SOYDER 4. Aşıklar Bayramı yapıldı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta Polis Eşleri Derneği tarafından şehit aileleri ve gaziler yararına kermes açıldı.

Yozgat Polis Eşleri Derneği tarafından Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan kermeste, çeşitli yiyecek ve el işi ürünler satışa sunuldu.

Kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

3 gün boyunca açık olacak kermesin açılışını Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın eşi Dilek Yurtnaç yaptı.

Kermesten elde edilen gelir, şehit aileleri ve gazilere verilecek.

Kermes Polis yozgat

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com