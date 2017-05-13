Yozgat'ta “Reis Bey” isimli tiyatro oyunu sahnelendi

YOZGAT (AA) – Yozgat Valiliği tarafından oluşturulan Necip Fazıl Yılı etkinlikleri kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Necip Fazıl Kısakürek’in eseri olan “Reis Bey” isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen tiyatro oyunu izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Oyun sonrasında bir konuşma yapan Vali Kemal Yurtnaç, Yozgat’ta bir şeylerin farkında olmanın zamanının geldiğini söyledi.

Özellikle eğitimde kaliteyi artırma adına her yılı bir fikir adamı yılı olarak kutlayacaklarını belirten Vali Yurtnaç, “Yılını kutladığımız fikir adamının hayatını, fikirlerini, şiirlerini işleyeceğiz. Dolayısıyla tarihinin, geçmişinin farkında olan bir nesil yetiştireceğiz. Bununla beraber eğitimdeki kaliteyi artıracağız. Çocuklarımız güzel okulları kazanıp güzel yerlere gelerek kimliğini, kişiliğini, tarihini bilmeyen bir birey olmayacak. Bizim başlattığımız bu çalışma birbirini tamamlayan bir çalışma olacak. Dolayısıyla hem okullarında, hem iş hayatlarında başarılı olacaklar hem de tarih şuuru ile millet şuuru ile bu millete hizmet edecekler. İşte o zaman atalarına, ceddine layık bir evlat haline gelecekler.” dedi.