Yozgat'ta sabah namazında cemaate çorba ikramı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta belediye tarafından sabah namazı sonrasında cami cemaatine sıcak çorba ikram ediliyor.

Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasıyla Yozgat Belediyesi, Çapanoğlu Büyük Camii cemaatine sabah namazı çıkışında çorba ikramına başladı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyelerin fiziki faaliyetlerinin yanı sıra önemli görevlerinden birinin de değişik alanlarda yaptığı sosyal faaliyetler olduğunu söyledi.

Bu noktadan hareketle, soğuk kış günlerinde, soğuk kış sabahlarında vatandaşlarla beraber olmak için sabah namazları çıkışında cami cemaatlerinin içini ısıtmak amacıyla çorba dağıttıklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

“Bu, Yozgatlı hemşehrilerimizle gönül bağımızın daha da güçlenmesine sebep oluyor. Gözlediğimiz o dur ki vatandaşımız da bu uygulamadan son derece memnun. Soğuk kış sabahlarında içleri ısınıyor ve bunu gerçekleştirenlere de teşekkür ediyorlar. Tabi bu sadece cami çıkışında değil, son 3 yıldır otobüs duraklarında sabah okula giden üniversite öğrencilerimize de her gün yaptığımız bir uygulamaydı. Bu sene henüz başlamadık öğrencilere çorba dağıtımına. Cami cemaatimize şimdilik haftada 1 yaptığımız çorba dağıtımı uygulamasını ihtiyaca göre gerekirse de her gün devam ettireceğiz.”

Cami cemaati de uygulamadan çok memnun olduklarını, özellikle Yozgat’ta soğuk kış mevsimlerinde sıcak çorbayla içlerinin ısındığını belirtti.