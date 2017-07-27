Yozgat'ta sahte para operasyonu

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta 40 bin lira sahte parayla küçükbaş hayvan alan dolandırıcılardan 2’si yakalandı.

11 Temmuz’da Yozgat’ın Büyüknefes köyünde 40 bin lira sahte para vererek 2 üreticiden 61 küçükbaş hayvan alıp kayıplara karışan zanlılardan C.T. ve Y.F. Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde yakalanırken, diğer zanlı T.Ş.’nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra Yozgat Adliyesine sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların sahte para ile aldıkları küçükbaş hayvanları Niğde’de hayvan pazarında sattıkları öğrenildi.