Yozgat'ta şarampole devrilen traktörün sürücüsü aramalara rağmen bulunamadı
YOZGAT (AA) – Yozgat'ta polis ve jandarma ekipleri, şarampole devrilen ve üzerinde kan izleri bulunan traktörün sürücüsünü aramalara rağmen bulamadı.
Yozgat-Sivas kara yolu Köçekkömü mevkisinde 33 E 7076 plakalı bir traktörün şarampolde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve trafik polisleri sevk edildi.
Ekiplerin araçta kan izlerine rastlaması üzerine, 112 Acil Servis ekiplerinden yaralının hastaneye naklinin yapılıp yapılmadığı soruldu.
Bölgeden yaralı alınmadığının belirtilmesi üzerine çevrede arama çalışması başlatan ekipler, traktör sürücüsünü bulamadı.
Polis, traktörün plakasından sahibini tespit ederek sürücü ve yakınlarına ulaşmaya çalıştı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
BENZER HABERLER
-
Turistler Kapadokya'yı 4 mevsim balonla keşfediyor
-
Yozgat'ta şarampole devrilen traktörün sürücüsü aramalara rağmen bulunamadı
-
Tırın havada giden dorsesi tabelaya takıldı
-
Başkan Oğuz minik taraftarlara Ankaragücü forması hediye etti
-
Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
-
Beypazarı'nda takla atan aracın sürücüsü yaralandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.