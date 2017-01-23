Yozgat'ta “saya gezme” etkinliği yapıldı

– Koç katımının 100. gününde gerçekleştirilen ve “saya gezmesi” adı verilen gelenek, Yozgat’ın İnceçayır köyünde gençler tarafından yaşatılıyor

YOZGAT(AA) – Yozgat’ın İnceçayır köyünde, koç katımının 100. gününde yapılan “saya gezme” geleneği yıllardır sürdürülüyor.

İnceçayır köyünde, koç katımından 100 gün sonra kuzunun anne karnında canlandığına, tüylerinin çıkmaya başladığına inanılan günde gerçekleştirilen Türk kültür ve geleneklerinden “saya gezme” etkinliği yapıldı.

Saya gezmesinde köyün gençleri, ellerinde Türk bayrağı, üzerlerine giydikleri koyun postları ile köyde kapı kapı dolaşıyor. Maniler eşliğinde hayvan sahiplerine bol ve bereketli bir yıl dileyen gençler, tereyağı, bulgur, yumurta ve ekmek toplayıp, nazar boncuğu hediye ediyor. Toplanan tereyağı ve bulgur ile pişirilen pilav, köy odasında birlikte yeniliyor.

İnceçayır Köyü Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Osman Karaca, “saya gezmesi”nin Türk kültürünün çok köklü bir geleneği olduğunu söyledi.

Bu geleneğin unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden Karaca, “Saya gezmesi, koç katımından 100 gün sonra yapılır. Bu süre, aynı zamanda koyunun rahmindeki kuzunun yüzünün şekil almaya başladığı gündür.” dedi.

“Kullanmadığınızı kaybedersiniz” diyen Karaca, bu kültürü kaybetmemek için yeniden gündeme getirdiklerini sözlerine ekledi.

Etkinliğe katılan Ertuğrul Kapusuzoğlu da “saya gezme”nin, Orta Asya’dan taşınan bir gelenek olduğuna dikkati çekerek, “Sayacılar, koyun sahiplerinin evlerini gezerler, bulgur, yağ, tavuk, para alırlar ve köyün gençleri, pişirdikleri pilavı yerler. Saya gezmesi, güzel bir geleneğimizdir. Unutturmadıkları için dernek başkanımız Osman Karaca’ya teşekkür ediyorum.” diye konuştu.