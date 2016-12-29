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29 Aralık 2016 Perşembe

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Yozgat'ta silahlı kavga: 2 yaralı

29 Aralık 2016 Perşembe, 10:45

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YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Yerköy ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi’nde ikamet eden iki ailenin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda F.K. (17), av tüfeğiyle Nazlı Küçükoğlu (36) ve Arzu Alçay’ı (18) yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yozgat Devlet Hastanesine sevk edildi.

2 yaralı silahlı kavga yozgat

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