Yozgat’ta STK'lara gençlik proje destekleri tanıtıldı

YOZGAT (AA) – Gençlik ve Spor Bakanlığınca sağlanan proje destekleri, sivil toplum kuruluşlarına tanıtıldı.

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Oğuzhan Güneşer, ildeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlığın gençlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanarak işbirliği halinde yürütülecek projelerle ilgili destek çağrısına çıktığını belirten Güneşer, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz yıllarda ilimizden bu destekleri alanlar vardı. Gençlik ve Spor Bakanlığının sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu projelere desteğinden inşallah bu yıl ilimizden daha fazla yararlanan olur. Kurum olarak da üzerimize düşen ne varsa elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve sizinle birlikte olacağımızı belirtmek istiyoruz. Şimdiden yapacağınız projelerin de ilimize, kurumumuza ve camianıza faydalı olmasını diliyorum.”

Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz da gençlik merkezlerinin kültürlü ve 21’inci yüzyıla yakışır, bilinçli, iradeli, ayaklarının üzerinde duran, üreten, yön veren yönetici durumunda olan gençler yetiştirdiğini ifade etti.

Yozgat’ta gençler için birçok proje yapmaya çalıştıklarını dile getiren Sapmaz, şunları söyledi:

“Bakanlığımız bizi bu konuda da koşuşturuyor. Yeni bir nefes çerçevesi içerisinde hareket ediyoruz. Milli, milletine sevdalı, hür düşünebilen, milli ve manevi değerlerini sahiplenen gençliğimiz için sizlerle beraber, sadece devlet kurumları ile değil gönüllü sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu uygulamaları tabana yayarak hareket edeceğiz.”