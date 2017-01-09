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Yozgat'ta Suriyelilere yardım tırı gönderildi

09 Ocak 2017 Pazartesi, 09:15

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YOZGAT (AA) – Yozgat İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğinin, Suriyeliler için başlattığı kampanyada toplanan yardım malzemeleri, tırla gönderildi.

Yozgat İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneğinin kampanyasında toplanan yardım malzemelerinin gönderilmesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen uğurlama töreni düzenlendi.

Gıda ve giysilerden oluşan yardım malzemelerinin bulunduğu tır, yapılan duanın ardından yola çıktı.

İHH Suriyeliler'e yardım yozgat

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