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Yozgat'ta sürücüler buzlu yollarda zor anlar yaşadı

30 Kasım 2016 Çarşamba, 23:30
Yozgat'ta sürücüler buzlu yollarda zor anlar yaşadı

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YOZGAT (AA) – Yozgat’ta hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yollarda buzlanma meydana geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağışlı ve soğuk hava yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da etkisini gösterdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte yollarda buzlanma oluştu. Özellikle Hastane Caddesi’nde yokuşu çıkamayan sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

Yokuşu çıkamayan belediye otobüsü yolcularını indirince, vatandaşlar evlerine yürüyerek gitti.

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