YOZGAT (AA) – Yozgat’ta tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 6 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendirerek çeşitli adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bronz mühür, 8 kase ve vazo parçası, çeşitli ebatlarda mermer, taş ve sütunlar, kazı yerlerini gösteren krokilerin bulunduğu ajanda, şişeler ve kazı malzemeleri ile 168 tabanca mermisi bulundu.

Gözaltına alınan 6 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.