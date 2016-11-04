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Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılığı

– Akdağmadeni ilçesindeki operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

04 Kasım 2016 Cuma, 16:05
Yozgat'ta tarihi eser kaçakçılığı

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YOZGAT (AA) – Yozgat’ta tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 6 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendirerek çeşitli adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bronz mühür, 8 kase ve vazo parçası, çeşitli ebatlarda mermer, taş ve sütunlar, kazı yerlerini gösteren krokilerin bulunduğu ajanda, şişeler ve kazı malzemeleri ile 168 tabanca mermisi bulundu.

Gözaltına alınan 6 zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Akdağmadeni tarihi eser kaçakçılığı yozgat

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