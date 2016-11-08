Yozgat’ta “Tiyatro Sporu” sahnelendi

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta, Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) “Çınaraltı Söyleşileri” etkinlikleri kapsamında “Tiyatro Sporu” oyunları sahnelendi.

KYK’nın bu yıl ilk kez gençlerle buluşturduğu program “Tiyatro Sporu” ile gençlerin eğlenerek öğrenmesi, drama eğitimi kazanması ve medeni cesaretlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Fikr-i Sahne ekibinin doğaçlama performanslar sergilediği oyunun ilk durağı Yozgat oldu.

Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Konferans Salonu’nda sahnelenen oyuna, KYK’da kalan öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Tiyatro oyuncularıyla öğrenciler de sahneye çıkarak performanslarını sergiledi. İzleyiciler ise oyun sırasında neşeli anlar yaşadı.

Fikr-i Sahne ekibinden tiyatro sanatçısı Emrah Aktürk, oyun sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK’nın “Çınaraltı Söyleşileri” etkinlikleri adı altında bu oyunları gerçekleştirdiklerini ve kendilerinin de bu etkinliklerin tiyatro kısmını üstlendiklerini söyledi.

Bu programın ilkine Yozgat’ta başladıklarını ifade eden Aktürk, daha sonra Eskişehir ve İzmir’de sahne alacaklarını dile getirdi.

Türkiye’nin tamamındaki üniversite öğrencileriyle buluşacaklarını belirten Aktürk, şöyle devam etti:

“Profesyonel tiyatrocularız, mesleğimiz bu ve yıllardır bu işi yapıyoruz. İçimizde Devlet Tiyatroları sanatçısı var. Türkiye’de bunu yapan çok fazla ekip var. Profesyonel olarak bu işi uzun yıllardır yapıyoruz. Herhangi birinin fikri olduğunu söylemek doğru olmayacaktır ama oynanan, yapılan bir sanat türü. Bunu KYK sayesinde öğrencilerle buluşturuyoruz. Oyunumuz doğaçlama gerçekleşiyor, metin yok. Sadece turlarımızın kuralları var, o kurallar çerçevesinde seyircinin verdiği yönelimlerle, neyi oynamamızı isterlerse onu oynuyoruz. Genellikle eğlence üzerine kurulu oluyor. Bu biraz da vize sınavları dönemine denk geldi. Öğrenci arkadaşlarımızın sınav stresini atmalarına vesile olduk. Salon gayet doluydu ve katılım çok güzeldi. Yozgat’ta da çok güzel bir seyirci vardı.”