Ana Sayfa   >   Genel   >   Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

16 Mayıs 2017 Salı, 22:25

Benzer Konular

MHP Yozgat İl Başkanı Sedef, yeniden aday
Engelliler Haftası
Yozgat'ta ekonomi toplantısı yapıldı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İl Özel İdaresine ait yol yapım şantiyesinde çalışan işçileri taşıyan Hamza Gülbahçe (61) idaresindeki 66 DE 777 plakalı otomobil, Çalatlı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile 4 işçi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülbahçe, yaşamını yitirdi.

Yaralı 4 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çalatlı köyü trafik kazası yozgat

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com