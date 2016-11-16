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16 Kasım 2016 Çarşamba

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Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü

16 Kasım 2016 Çarşamba, 17:01
Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü

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YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Sivas’tan Ankara yönüne giden Ercan Dinç (36) yönetimindeki 58 VA 050 plakalı yolcu otobüsü, Atatürk Bulvarı Kavşağı’nda, Tuğba Erdoğan (32) idaresindeki 33 HH 420 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, trafik lambası direğine çarparak durabildi.

Araçtan fırlayan otomobilin sürücüsü Erdoğan, 112 Acil Servis ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Erdoğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erdoğan’ın cenazesi, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

1 ölü Sorgun trafik kazası

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