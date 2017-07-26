Yozgat'ta trafik kazası: 2 yaralı
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:33
YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Mustafa Çiftçi idaresindeki 06 CHR 72 plakalı otomobil, Yozgat-Ankara kara yolu Yukarı İhsan Gazili köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüye çarptı.
Kazada araç sürücüsü ile Melek Çiftçi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yerköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.