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Yozgat’ta trafik kazası: 4 yaralı

14 Şubat 2017 Salı, 20:15

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YOZGAT (AA) – Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Murat Kadir Yeşilyurt (28) yönetimindeki 06 FB 7165 plakalı otomobil, Atatürk Yolu TOKİ konutları karşısında, Hakan Uçar (38) idaresindeki 34 JG 7618 karayollarına ait yol temizleme çalışması yapan araçla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yeşilyurt ve otomobilde bulunan Burak Metin, Osman Gökdoğan ile Ramazan İrgin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

4 yaralı trafik kazası yozgat

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