Yozgat'ta trafik kazası: 5 yaralı
YOZGAT (AA) – Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi kişi yaralandı.
İrfan Yücel yönetimindeki 34 DA 0690 plakalı otomobil Yozgat Sarıhacılı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpıp karşı yola devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunun eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Ailenin İstanbul'dan Yozgat'ın Saraykent ilçesine yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.
Sürücü Yücel, kendisini bir aracın solladığını ona çarpmamak isterken kontrolü kaybedip direğe çarptığını ifade etti.
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