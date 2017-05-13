Yozgat’ta trafik kazası: 8 yaralı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Nuh Açıkgöz (65) yönetimindeki 34 JC 0660 plakalı otomobil, Ankara-Sivas karayolu Mermerciler kavşağında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 66 LZ 736 plakalı traktör ile İsmail Kaygısuz (19) yönetimindeki 66 LR 848 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, otomobillerin sürücüleri ile İsmail Kaygısuz’un kullandığı otomobilde bulunan Azime (23) ve Mustafa Kerem Arslan (2), Zehra Aliye (2), Zehra (44) ve Aliye Kaygısuz (2) ile Suriye uyruklu Khairia Shuasb Hema (28) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde bulunamayan traktör sürücüsünün kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.