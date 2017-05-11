Yozgat'ta TÜBİTAK destekli bilim fuarı açıldı

YOZGAT (AA) – Yozgat Şehitler Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 32 proje “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı”nda sergilendi.

Günlük yaşama yönelik 32 projenin tasarlandığı bilim fuarında 3 boyutlu yazıcı tasarımı, robotik insansı tank tasarımı, nükleer serpintileri önleyici kimyasalların geliştirilmesi, ultra ekonomik jeneratör tasarımı gibi projeler yer aldı.

Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, burada yaptığı konuşmada, sergide çok ilginç ve birbirinden güzel eserler olduğunu belirtti.

Öğrencilerin lise kapasitesinin üzerinde çalışmalar sergilediklerine dikkati çeken Çakır, projelerin çok güzel olduğunu söyledi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Tekin de, projelerin tamamen öğrencilerin kendi emekleri ve yerli ürünler olduğunu ve tasarlanan projelerin insanların daha kaliteli yaşam sürmesi için hazırlandığını söyledi.