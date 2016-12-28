Yozgat'ta tur otobüsü devrildi: 6 yaralı
28 Aralık 2016 Çarşamba, 13:20
YOZGAT (AA) – Yozgat’ta İranlı turistlerin bulunduğu tur otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
İran’dan Ankara’ya turist götüren Ehsan Rahmani’nin kullandığı 93 D 950-10 İran plakalı tur otobüsü, Sorgun ilçesi Doğankent beldesi yakınlarında devrildi.
Otobüsteki İran uyruklu Ahmad Hani, Sedigheh Ahmad Hani, Shaban Rezaie, Naser Rezaie, Samira Hoseina ve soyadı belirlenemeyen Muhammed adlı kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.