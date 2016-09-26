Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

KIRIKKALE (AA) – Yozgat’ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezinde bazı adreslerde arama yapan ekipler, bir miktar esrar ve eroin ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan F.K, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklandı.