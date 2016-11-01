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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

01 Kasım 2016 Salı, 13:25
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

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YOZGAT (AA) – Yozgat’ta, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi’ne bağlı “narkotim” ekipleri, M.A.C, A.Y ve S.B’nin uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 15 gram bonzai, alüminyum folyoya sarılı satışa hazır halde 15 sentetik kannabionid maddesi, 6 extacy hap, bir miktar eroin, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen bin 105 lira, kuru sıkı tabanca, tabancaya ait çok sayıda fişek ve “sallama” diye tabir edilen kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

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