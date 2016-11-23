Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu
– Sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi tutuklandı
YOZGAT (AA) – Yozgat’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotim ekipleri, il merkezinde uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, M.A, B.A, Y.E.A, S.K, H.İ.E, Y.T, Ş.Y ve M.C. gözaltına alındı.
Aramalarda, S.K’nın üzerinden 0,55 gram, M.C’nin valizinden 0,82 gram, Ş.Y’nin evinde 1,13 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu paketlemede kullanılan jelatin rulosu ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 780 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.Y. ve M.C. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.