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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

– Uyuşturucu sattıkları öne sürülen 5 kişi tutuklandı

04 Ocak 2017 Çarşamba, 18:25

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YOZGAT (AA) – Yozgat’ta uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu üniversite ve terminal civarında sattıkları öne sürülen O.G, E.V.Ü, F.İ, Y.T. ve Y.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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