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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu

Genel - 8 Kasım 2018 15:15 A A

YOZGAT (AA) – Yozgat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin düzenledikleri operasyonda uyuşturucu ticaretti yaptığı iddia edilen şüpheli 400 gram esrarla yakaladı.

Alınan bilgiye göre E.G.'nin Kırşehir'den temin ettiği uyuşturucu maddeyi Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy'de satacağı bilgisini alan Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köye operasyon düzenledi.

Köy girişinde elinde poşet içerisinde bulunan yaklaşık 400 gram esrar maddesini, bir taşın altına saklamaya çalışan E.G. suçüstü yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Genel - 15:15 A A
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