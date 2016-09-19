Yozgat'ta velilerden okul tep okullarının açılmamasına tepki gösterdi

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta Muftuoğlu Mahallesi’nde TOKİ tarafından yaptırılan okulun yapımı tamamlanamadığı için açılamaması velilerce protesto edildi.

Muftuoğlu Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 482 konut ile birlikte yapımı planlanan 24 derslikli okulun hizmete açılmaması velilerin tepkisine neden oldu.

Okul bahçesinde toplanan veliler, bir önceki eğitim öğretim yılının ikinci yarısında açılması planlanan ancak yetiştirilemeyen okul için sloganlar atarak tepkilerini dile getirdiler.

Veliler, yetkililerden bu sorunun bir an evvel çözülmesini talep etti.

Velilerden Nagihan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün mahallelerinde okulda çocuklarının oynayıp ders yapmaları gerektiğini ancak okulda hala işçilerin çalıştığını ve okulun açılmadığını belirterek, “Neden çocuklarımız şimdi burada bekliyor? Okulumuz daha henüz açılmadı. 15 güne kadar açılacakmış. Biz, 15 güne kadar çocuklarımızı hangi okula yazdıralım? Okulumuz geçen yıl açılacaktı, sömestr tatilinden sonra eğitime başlayacaktı ama hala açılmadı.” dedi.

Emine Dolgunyürek ise eşlerinin asgari ücretle çalıştığını ve maddi durumlarının el verişsiz olduğu için servis ücretlerini karşılayamadıklarını ifade etti.

Merve Yıldız da okullarının hala açılmadığını, bir an önce açılmasını istediklerini söyledi.