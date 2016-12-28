Yozgat'ta yılbaşı hindileri satışa çıktı

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta yetiştirilen yılbaşı hindileri satışa sunuldu.

Yılbaşı öncesi pazarda hindi satışları başladı. Köylerde yetiştirdikleri hindileri pazara getiren çiftçiler, hindileri büyüklüğüne göre 80 ila 100 lira rasında değişen fiyatla satışa sundu.

Pazara Gökçekışla köyünden 50 hindi getiren Atakan Sağlamyürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hindiye eskisi gibi rağbet olmadığını, sadece 3 hindi satabildiğini söyledi.

Vatandaşların fiyatları yüksek bulduğunu ancak hindi yetiştirmenin büyük emek isteyen bir iş olduğunu savunan Sağlamyürek, “Yetiştirmek için bin tane hindi almıştım, yarısı telef oldu. Yetiştirdiğimiz hindiler bu aylarda satılacak duruma geliyor. Satışlarımız yılbaşı öncesinde ve sonrasında da sürüyor. Fiyatlar uygun 80 ile 100 lira arasında satıyorum, fakat vatandaşlar pek rağbet göstermiyor.” dedi.

Pazara hindi almak için gelen vatandaşlardan Orhan Çay, fiyatların yüksek olduğunu iddia etti.