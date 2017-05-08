Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 10 yaralı
08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:40
YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Bursa’dan Sivas’a seyreden Sıtkı Çağlayan idaresindeki 16 KK 355 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Yozgat karayolunun Yozgat Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.
Kazada, sürücü Çağlayan ile 9 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerköy ve Yozgat’taki hastanelere kaldırıldı.