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Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole düştü: 10 yaralı

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 10:40

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YOZGAT (AA) – Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Bursa’dan Sivas’a seyreden Sıtkı Çağlayan idaresindeki 16 KK 355 plakalı yolcu otobüsü, Ankara-Yozgat karayolunun Yozgat Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Kazada, sürücü Çağlayan ile 9 yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerköy ve Yozgat’taki hastanelere kaldırıldı.

10 yaralı otobüs kazası Yerköy yozgat

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