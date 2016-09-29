Yozgat'taki bazı eğlence mekanlarının kapatılması kararı

YOZGAT (AA) – Yozgatlı vatandaşlar, kent genelinde faaliyet gösteren bar, pavyon, gazino gibi umuma açık mekanların olağanüstü hal (OHAL) süresince kapatılmasına ilişkin kararı olumlu karşıladı.

Yenifakılı ilçesinde kapatılan işletmenin sahibi Günay Karacabey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu OHAL’den dolayı Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın verdiği bu kararı saygıyla karşıladığını söyledi.

Karar karşısında tabii ki kendilerinin de mağduriyet yaşayacağına değinen Karacabey, 20 seneyi aşkın süredir faaliyet gösterdiklerini aktardı.

Vatandaş Mehmet Kahraman ise valiliğin kapatma kararını gayet isabetli karşıladığını belirterek, şöyle konuştu:

“Çünkü bu mekanların toplumumuza, gençlerimize büyük zararlar açtığını görüyoruz. Valimize teşekkür ediyorum. Çok yerinde bir karar olmuş. Bizim istihdama, hizmete ihtiyacımız var. İlçemizde 3 tane gazino vardı. Bunun üçünden de toplumumuz mutlaka her zaman zarar görüyordu. Zaman zaman kavga, dövüş de oluyor. Olmasa dahi çocuklarımız zarar görüyor. Ev içerisinde ekonomik zararlara yol açıyor, evliliklerde ayrılmalara neden oluyor, bunların kapatılması iyi olur.”

Vatandaşlardan Barış Kahraman da gazino ve bu gibi işletmelerin kapatılması kararını çok olumlu bulduklarını, bu gibi yerlerin ailelerin birliğini, düzenini çok kötü yönde etkilediğini ifade etti.

Yenifakılı halkı olarak kapatma kararına çok sevindiklerini dile getiren Kahraman, buralarda bütün mal varlığını kaybeden çok sayıda insan olduğuna dikkati çekti.

Yenifakılı ilçesinde 34 yıllık esnaf Mükremin Dağ da ilçenin ekonomisi açısından kapatma kararının kötü ancak huzur açısından çok iyi olduğunu vurguladı.

Sarıkaya ilçesinde 2 Eylül’de gazinoda arkadaşıyla tartışan, daha sonra silahla vurularak öldürülen Ertuğrul Kandeniz’in kardeşi Recep Kandeniz de kararın çok yerinde olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

“Valimiz Kemal Yurtnaç’ı tebrik ediyorum. İçkili ve alkollü mekanlar gençlere kötü örnek oluyor. Abim böyle bir olayla karşı karşıya kaldı ve hayatını kaybetti. Sarıkaya ilçemizde böyle olayların olmasını istemiyoruz artık. Böyle işletmelerin olduğu yerlerde aileler eşleriyle geçemiyor, alışveriş yapamıyorlar. Biz bu takım yerlerin kapatılmasını zaten istiyorduk.”

Eğlence yeri sahiplerinden bazıları ise karara tepki gösterdi.