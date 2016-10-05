Yozgat'taki Çamlık Milli Parkı, sporun cazibe merkezi olacak

YOZGAT (AA) – ZEKERİYA KARADAVUT – Yozgat’ta, 300-500 yaşında karaçamların bulunduğu Türkiye’nin ilk milli parkı Çamlık’ın, futbol ve diğer branşlardaki spor kulüplerinin yaz kamplarını yapabileceği cazibe merkezine dönüştürülmesi için harekete geçildi.

İç Anadolu’nun son ormanlarından biri olan, 300 ile 500 yaşında karaçamların bulunduğu Çamlık Milli Parkı, çam ağaçları, yaban hayvanları, bitki örtüsü, rekreasyon faaliyetleri ve doğa sporlarının yapılabildiği alanlarıyla dikkati çekiyor.

Bin 300 ile bin 700 rakımına sahip Çamlık Milli Parkı’nın, gerçekleştirilmesi planlanan projeler ile futbol ve diğer branşlardaki spor kulüplerinin yaz kamplarının yapılabileceği cazibe merkezi haline dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’de birçok doğal güzellik bulunduğunu, bunlardan en önemlisinin de Çamlık Milli Parkı olduğunu söyledi.

Bu alanları vatandaşlara tanıtmanın önemine işaret eden Yurtnaç, “1954 yılında oluşturulmuş ve milli park haline gelmiş çamlığı Yozgat’ın bir değeri olarak bizim de tanıtmamız gerekiyor.” dedi.

Yurtnaç, vatandaşların rahat etmesi için gereken ne varsa yaptıklarını, tabiat güzelliğini, tarihi dokuyu ve ekolojik dengeyi bozmadan ziyaretçilere en kaliteli hizmeti verdiklerini ifade etti.

Amaçlarının yurtiçinden ve yurtdışından ziyaretçi çekmek olduğunu dile getiren Yurtnaç, şunları kaydetti:

“Bir bakıma bu şehrin oksijenini pazarlamak istiyoruz. Bin 300 metre, oksijenin en yüksek olduğu rakımdır. Bu fırsatlarla ilerleyen yıllarda Yozgat’ı kongre ve spor turizm şehri yapacağız. Çamlıktaki orman bizim için büyük bir değer. 5 yıl içerisine çok daha bilinir, çevre illerden ziyaret için gelinir bir yer haline dönüşecek. Çamlık Milli Parkı, Yozgat’ın çok önemli bir değeri. Parkımızın içerisinde anıtsal niteliği taşıyan ağaçlarımız var. Bunlar anıt ağaç özelliğindedir, koruma altındadır. Ormanımızın içerisinde piknik yapılmıyor sadece tabiat gezisi olarak dolaşabiliyorusunuz.”

Yurtnaç, Çamlık Milli Parkı’nın şehrin tam ortasında olduğunu, tarihi bir varlık olarak kente güzellik kattığını vurguladı.

Yozgatlıların da buranın değerini bildiklerine ve burayı koruma konusunda çok hassas olduklarına dikkati çeken Yurtnaç, yerli ve yabancı turistlerin milli parkın havasını teneffüs etmesi gerektiğini anlattı.

– “Çamlık Milli Parkı bir spor yeri olacak”

Vali Yurtnaç, yapılacak yatırımlarla Çamlık Milli Parkı’nı spor merkezi haline dönüştüreceklerini bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’de özellikle spor turizmi çok önemlidir. Futbol takımlarımız yaz kamplarında Avusturya’ya, İsviçre’ye giderler. 900 ile bin 300 metre arası bilim insanlarına göre ciğerlerin açılacağı en iyi rakım. Çamlık Milli Parkı’nın rakımı da bin 300 ile bin 700 arasında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile görüştük, bu manada oralardan gerekli izinleri alıyoruz. Çamlığın hemen yamaçlarında, çeşitli idman ve antrenman sahaları yapılacak. Bu sahalarla beraber sporcularımız buraya gelecek ve kamplarını yapacak. Takımlarımızı kabul edecek konuma geleceğiz. Doğa, yürüyüş sporları dağ bisikleti gibi alanlarda da mekan alabildiğine müsait, bu konularla ilgili altyapı çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki yıllar içerisinde Çamlık Milli Parkı bir spor yeri olacak.”