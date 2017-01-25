Yozgat'taki FETÖ/PDY soruşturması

YOZGAT (AA) – Yozgat merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında akademisyen ve öğretmenlerin de bulunduğu 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğeri ise dosyasının Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığında olmasından dolayı Aksaray’a sevk edildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Ocak’ta Yozgat, Ankara, Kırşehir, Sinop, Giresun, Kayseri ve Hatay’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.