Yozgat'taki Gençlik Festivali

YOZGAT (AA) – Sorgun ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sorgun Belediyesi ortaklığında düzenlenen Gençlik Festivali yoğun ilgi gördü.

Sorgun Belediyesi Hürriyet Meydanında GENÇDES tarafından gençleri kültürel ve sanatsal etkinliklere teşvik etme amacıyla düzenlenen programda, Hacivat – Karagöz gölge oyunu, orta oyunu, kukla gösterisi ve skeçler yer aldı.

Ses ve ışık gösterileriyle renklenen Gençlik Festivali sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanlığının “GENÇDES 2017 Gençlik Festivali” projesi kapsamında, Sorgun’da da etkinlik düzenlenmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Festivale ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

“Gençlik Festivalinin ilçemiz halkı ile buluşturma fikrimizin ne kadar isabetli olduğunu meydandaki büyük kalabalıktan gördük. Bu tür gösteri ve oyunların Sorgun’da yapılmasını çok arzu ediyor ve bunun için gereğini yapıyoruz. Geçmişten günümüze kadar yaşatılarak gelen orta oyunu, Hacivat ile Karagöz gibi kültürümüzü yansıtan ve günümüzde modernize edilerek sahnelenen bu oyunlar, halkımız çocukları ile birlikte büyük bir keyif alarak izleme fırsatı buldu. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik bu gibi eğlence tarzında tiyatro gösterilerini zaman zaman düzenlemeye çalışacağız.”