Yrd. Doç. Dr. Demiryol: “Trump sonrası iklim değişikliği politikalarında gerileme yaşandı”

İKBU EÇAM göre dünyamızın ve geleceğimizin en alıngan meselesi olan iklim değişikliği ve enerji konuları düzenlenen panel ile birlikte konunun uzmanları kadar masaya yatırıldı. İKBU Fatma Altınbaş Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele hatip olarak önemli akademik isimler katılırken bununla beraber İKBU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, EÇAM Müdürü Doç. Dr. Sevil Acar da katılımcılar aralarında yer aldı.

Panelde hatip olarak yer alan ve özellikle iklim değişikliğinin tüm dünyanın iki taraflı sorunu olduğuna değinerek iki taraflı iş birlikleri yapılması gerektiğine uyarı çeken Yrd. Doç. Dr. Tolga Demiryol bu konuda ABD’de Başkanlığa Donald Trump‘ın gelmesi ile birlikte gerileme yaşandığını söyledi.

Tolga Demiryol aynı zamanda, “İklim değişikliği konusunda çözüme ulaşmak için çok tabakalı bir politika izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Keza çevre hem de iklim politikalarında kişisel, toplumsal ve uluslararası anlamda farklı aktörlerin geniş bir meslek birliği içerisinde olması gerekiyor. İklim değişikliği uluslararası siyaset açısından da önemli bir konu. Bilhassa gelişmekte olan ülkeler iklim değişikliği ile ilgili taahhütlerini yerine getirme konusunda fazla gönüllü davranmıyorlar. Bunun karşısında ABD gibi büyük endüstriyel güçlerin de gerçekte izlemeleri gereken liderlik politikalarını izlemediğini görüyoruz. Özellikle ABD’de Trump’ın başkanlığa gelmesinden daha sonra iklim değişikliği politikalarında bir geri gitme laf konusu. Tüm bunlar bizi endişelendiren politikalar.” dedi.

“İklim değişikliğinde Türkiye’nin kat etmesi gereken fazla yol var”

aynı zamanda sorunların daha da büyümemesi için EÇAM olarak her yıl geniş katılımlı paneller düzenlediklerini ve çözüm odaklı olarak ilerlemeye çalıştıklarını dile getiren Tolga Demiryol, “Türkiye’de son dönemde iklim değişikliği konusunda önemli adımlar atılıyor. Ama bu konuda yeterli olduğumuzu söyleyemeyiz. İklim değişikliği konusunda küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak gibi küresel bir maksat laf konusu. Türkiye’nin karbon emisyonu artıyor. Bu artma hızını sınırlama konusunda taahhütleri var. Bu taahhütler doğrultusunda yeni politikalar oluşturuluyor oysa hala daha önümüzde kat edilmesi gereken çok pozitif yolumuzun olduğunu düşünüyorum” biçiminde konuştu.

“Dışa bağımlılığı azaltacak politikalar geliştiriliyor”

Enerji konusunda da dışa bağımlı bir ülke olduğumuz için son zamanlarda bu bağımlılığı eksilmek namına yeni politikaların izlendiğine değinen Demiryol, “Türkiye özellikle doğalgazda dışa bağımlılığı çok yüksek olan bir ülke. Son zamanlarda bu dışa bağımlılığı eksilmek amacıyla öbür kulvarlarda politikalar yürütüyoruz. Bunlardan bir adam başına, kaynaklarımızı çeşitlendirmek. Bu, yenilenebilir enerjiyi de kapsıyor. Yenilenebilir enerjide bilhassa güneş ve rüzgâr alanında çok önemli potansiyelimiz laf konusu. Burada ciddi yatırımlar var. Güneş enerjisi konusunda yakın zamanda bir ihale açıldı. Benzer bir gelişme esinti enerjisinde de olacak. Lakin hala potansiyelimize oranla iyi bir noktada olduğumuz söylenemez. Önümüzde alınması gereken çok daha artı uzaklık var. Önümüzdeki 15 yıllık dönem içerisinde elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını 2-3 katına çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.

Son olarak da önlemlerin alınmaması durumunda ciddi problemlerin ortaya çıkacağını söyleyen Demiryol, “Doğal felaketlerden tutun, büyük sıcaklık değişiklikleri, tarımsal alanların yok olması ve buna yan olarak büyük nüfus kitlelerinin yer değiştirmesinden dolayı fazla ciddi hesaplı ve toplumsal sonuçlar ortaya çıkacak. Bu yüzden daha artı geç kalmadan geleceğimiz için tüm dünyanın içinde bulunduğu bir işbirliği içine girmemiz gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.

ŞEYDA CEYLAN GÖRGENÇ