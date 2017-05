Yrd. Doç. Dr. Erenel: “ABD İsrail’in güvenliği için silah yardımı yapıyor”

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (İKBÜ) Öğretim Üyesi ve Terör Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fahri Erenel, Amerika Birleşmiş Devletleri’nin (ABD) YPG’ye sağladığı tabanca desteği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Erenel, ABD’nin gelecek planları doğrultusunda sağladığını düşündüğü tabanca desteğini şu şekilde yorumladı; “ABD Vekâleten İsrail’in güvenliği için bunu yapıyor. Türkiye ile İran arasına hat çekmek çabasının birinci önceliğin nedeni İsrail’in güvenliği” dedi.

“Amerika bir terör örgütüne karşı öteki bir örgütünü kullanmayı seçim etmiştir”

YPG’nin uslu bir çocuk gibi Amerika’yı dinlediğini ama zamanı geldiğinde mutlaka karşılığını isteyeceğini ve Amerika’nın YPG’ yi maşa olarak kullandığını bildiren Erenel, “Türkiye’nin önceki ABD Başkanı Obama döneminde Suriye politikası konusunda Amerika’dan uzak kalması, onun istekleri doğrultusunda hareket etmemiş olması ve son dönemde bilhassa Soçi ve Astana zirveleriyle yapılan çatışmasızlık bölgeleri ile ilgili anlaşmalar Amerika’nın hoşuna gitmedi. Dolayısıyla masa üstünde bir koz olarak duran böyle bir belgeyi Trump imzaladı. Amerika maalesef bir terör örgütüne karşı diğer bir örgütünü kullanmayı tercih etmiştir. Amerika her ne kadar bunun resmi ismi Suriye Demokratik Güçleri dese de bizim gözümüzde Öcalan’ın posterlerini içeren bu kitle, her şeyiyle PKK’ dır. İçindeki teröristlerin büyük bir kısmı PKK dağ kadrosundan gelmektedir ve onların yetiştirdiği kişilerdir. İşin ilginci Amerika kendi senatosunda yapılan bir konuşmada devlet olarak YPG’yi terörist bir grup olarak ilan etmiş, ama PKK’yı listeye almış, YPG’yi listeye almamıştır. Dolayısıyla listede olmadığı için gayri devlete ait terör örgütü dediği bir grubu terörist kabul ettiği öteki bir gruba aleyhinde kullanıyor. Kendi yetiştiği iki terör örgütünü birbirine karşısında kullanacak Suriye’de. Yani Amerika YPG’yi maşa olarak kullanacak. YPG bundan bir menfaat sağlıyor. İsrail Amerika’nın afacan çocuğu kabul ediliyor, her yere saldırıyor ve kimse ses çıkarmıyor. YPG de uslu çocuk rolü oynuyor ve her denilene cilalı diyor, ses çıkarmıyor, Amerika ne derse sesini çıkarmıyor. Temel amacı burada ilerdeki siyasi çözüm olacak süreçte Suriye’nin baştan yapılanmasında Amerika’nın desteğini alabilmek. Ben sen ne istersen yaptım, derhal sıra sende diyecek. Bu YPG açısından ciddi bir kazanım olacaktır” biçiminde konuştu.

“Türkiye El-Bab’ı elinde tutmalıdır”

Yaşanan gelişmelerin arkasından gerilen ilişkilere ve Türkiye’nin El-Bab’daki başarısına sahip çıkması gerektiğine dikkat çeken Terör Uzmanı Fahri Erenel; “Yeni adıyla Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi (GOKAP) dediğimiz bu projeye ileride Trump’ın yaklaşımı merak konusu. Trump’ın hemen politikaları netleşmedi. Trump’ın şu andaki politikası çok inişli çıkışlı. O nedenle YPG’nin Trump’ın politikasına güvenerek hareket etmemesi gerekiyor fakat sanırım bu anlamda YPG’ye gelecek ile ilgili garantiler veriliyor. Bahşedilen taahhüt ikinci bir İsrail’in Türkiye sınırında oluşturması olacaktır. Amerika Türkiye’yi Suriye’de bir dahaki yeni yapılanmada muhakkak laf sahibi etmeyecek bir konuma getirmeyi hedefliyor. Burada Rusya’nın da etkisi var. Bilindiği gibi Rusya da YPG’ye sıcak bakıyor. Türkiye Rusya’nın Moskova’daki PYD bürosunun kapatılması gerektiğini açıklama etti oysa kapatılmadığı gibi Rus askeri Afrin’de YPG askerleri birlikte hareket etmekten çekinmedi. Rusya YPG’ye terör örgütü gözüyle değil Suriye içerisinde pozitif etkin olmayan bir azınlık grup gibi baktığını açıklama etmişti. Bunlar Menbiç’de de Türkiye’nin karşısına çıktılar. Orada tarihte öncelikle Rus ve Amerikan askerleri Türkiye’ye karşı cephe aldılar. Dolayısıyla burada Türkiye bir taraftan Rusya’ya yakınlaşırken diğer taraftan Amerika buna karşı tepkisel olarak hareket ediyor. Sonuç burada El-Bab’a değin dayanıyor. Çok şükür fakat önceden El-Bab’a girilmiş ve 2000 kilometrelik alan denetleme altına küskün. Bu Türkiye’nin en büyük kazanımıdır. Türkiye Rakka’dan önce El-Bab’ı elinde tutmalıdır ve bu kazanıma katiyen sırt çevirmemelidir. görünürde bunlar ne yaparsak yapalım bizi Rakka’ya dahil etmeyecekler. YPG’nin hafif silahlardan oluşan gücü artık yavaşça iddiaya göre bir devletin silahlı bir gücü haline gelmeye başlıyor” dedi.

“Trump istese Rakka’yı çok önce temizlerdi”

Trump’ın hedeflerinin göründüğü gibi olmadığını ve uzun vadede İsrail hükümetinin güvenliği için hamleler gerçekleştirildiğini söyleyen Erenel; “Trump’un güvenlik politikası tam anlamıyla oturmadı. Astana Zirvesine de son anda bir üst seviye vekil yolladı. Trump şu lahza kendi iç politikaları ile de uğraşıyor. Bu sorunlara karşısında haricen düşman oluşturma gayreti içerisinde. Amerika Birleşmiş Devletleri buradaki hedefi aslında Rakka’yı temizlemek falan yok. Rakka’yı arındırmak istese Amerika orayı fazla daha önce temizlerdi. Ben aşağı yukarı Rakka’daki çoğu DAEŞ unsurlarının oradan kaçırıldığını da düşünüyorum. Amerika yetiştirdiği, geliştirdiği hiçbir gücü bu şekilde bırakmaz. Diğer bir yerde mutlaka kullanacak ve bu kadar uzun bir zaman bekletilen bir gücün elinden Rakka alınacaktır. İsrail’in en fazla korktuğu ülke İran’dır. İran Hizbullah vasıtasıyla burada gün geçtikçe daha fazla etkin oldu ve olmaya devam ediyor. Bu bölgede Amerika Birleşmiş Devletleri’nin hedefinin Türkiye’nin olmadığını düşünüyorum. Esas hedefi İran’dır. Çünkü İran’ın uzun menzilli füzeleri ve nükleer tabanca yapabilme kapasitesi ile oluşturulacak güya ikinci İsrail devletine ve ikinci safha da İsrail’in Suriye’ye dürüst genişlemesine engel olacak en önemli tehdidin Türkiye’den gelmeyeceği düşünülerek hamlelere yapılıyor. Oraya en büyük tehdidin İran’dan geleceğini öngörüyorlar. Türkiye ile ilişkiler bu aşamada bilinçli gerginleştiriliyor ve esas amacın Türkiye’yi atak yapamaz ayla getirebilmek olduğunu değerlendiriyorum. Trump’un hedefinde İran var. Öteki tarafta da Kuzey Kore var. Nihai hedefin o olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da çelişkiler içinde hareket ediyor kendimce. Bir bakıyorsunuz Esad’la hareket ettiklerini söylüyorlar bir bakıyorsunuz Esad’la yollarını ayırdıklarını duyuruyorlar. Bu da politikalarının oturmadığının göstergesidir diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Amerika silah verdiği hiçbir gücü gözden çıkarmaz”

Laf konusu desteğin ve hamlelerin devam edeceğini ifade eden Erenel; “İsrail reel anlamda bölgede hâkim olana dek, etrafındaki sorunları çözene dek Amerika bu değin silah verdiği hiçbir gücü gözden çıkarmaz. ‘Verdiğimiz silahları hedefe uygun şekilde veriyoruz’ iddiasında bulunuyorlar. Amerika’nın Rakka’yı temizlemesi için kara gücüne ihtiyacı değil hâlbuki. İstese kara gücüne gereksinim duymadan havadan etkili harekat düzenleyerek sorunu çözebilir. Dünyanın hiçbir uygun ‘hedefe yerinde tabanca veriyoruz’un bir karşılığı yoktur. Söylenen ifade insan aklıyla dalga geçmektir. Hedefe yerinde verdiğimiz silahları geri almayacağız diyorlar. Söyledikleri bütün ifadelerde çelişkiler var. YPG, Amerika taşeronu bir örgüttür, kurulacak güya Kürt devleti de taşeron olacaktır. Vekâleten İsrail’in güvenliği için bunu yapıyor. Türkiye ile İran arasına hat çekmekteki birinci önceliğin nedeni İsrail’in güvenliği” biçiminde konuştu.

“Türk toplumu en ince ayrıntısına kadar hükümetin ardından”

Cumhurbaşkanının ve Trump’ın görüşmesiyle süreçlerin bambaşka bir boyuta taşınacağını ve Türk halkının bu alan ile kararlarda Türk hükümetinin peşinde olduğunu ifade eden Erenel sözlerini şu şekilde sona erdirdi:”Türkiye hiçbir politika değişikliğine gitmeden ısrarcı olmalıdır. Bilhassa Sayın Cumhurbaşkanının Trump ile oluşturacağı değerlendirmeler kesinlikle bu gelişmeler üstüne farklı bir ebat arz edecektir. Türkiye El-Bab’ daki kazanımını kesinlikle kaybetmemeli Karaçor’a ve Sincar’ a yaptığı harekat sözde bir harekatı mutlaka yapmalıdır. Amerikan bayrağı olmuş olsa bile diğer bir güce meydan vermemelidir. Amerika’nın elindeki en kayda değer koz İncirlik’tir şu an. İncirlik Amerika’nın bu bölgedeki hâkimiyetinin en önemli noktasıdır. Bunun alternatifi diğer bir yer oluşturulana dek Türkiye’ye kesinlikle mahkûmdur. Amerika YPG üzerinden bölgede böyle bir şiddet oluşturma sürecini tamamladıktan ve kesin olduktan daha sonra fakat Türkiye’yi dışlayabilir. Fakat bunu yaptığı süre da Türkiye’yi ayrıntılarıyla Rusya’nın yanına atmış olur. Lakin ABD ile Türkiye’nin aynı istikamette yürümedikleri kesin. Türk toplumu iyice hükümetin ardındaki, Türkiye’nin yapması gereken elde ettiğimiz kazanımları milli güvenliğimizi karşılamak adına ardına kadar sürdürebilmek. Türkiye’nin müdahil olduğu yerlere bir bakın. Orada yaşam ayrı yaşanıyor. Eskiye döndü büyük oranda. Öbür tarafta kan gövdeyi götürüyor. Eğer Türkiye’nin bu yaptığı harekâtın sözde, vaktinde yapılmış olsaydı zaten çoktan Suriye sorunu çözümlenmiş olurdu”.