Yücel Yaman kurbanlık satanları ve alanları uyardı
KARAMAN (AA) – Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Yaman vatandaşların kurbanlık alanında satanın da dikkatli olmasını istedi.
Çeltek mahallesinde kurulan kurban pazarını ziyaret eden Yaman satıcılarla ve alıcılarla bir süre sohbet etti.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaman tüm üreticilerin, Karamanlıların ve İslam aleminin kurban bayramını kutladı.
Kurban bayramının hayvan üreticilerinin yetiştirdikleri hayvanların değerlendirilmesi için en önemli fırsat olduğunu belirten Yaman, " Üreticimiz tüm hesaplarını alacağının vereceğini, düğününü kurbana göre ayarlar. Bu bir gelenektir. Ürettiği satmak için önceden aldığı hayvanları kurban bayramı öncesi satar ve geçimini sağlar. Bu sene küçükbaş fiyatları bin lira ile bin 600 lira arasında. Geçen seneye yakın fiyatlar. Girdilerin artmasına rağmen fiyatlarda değişiklik yok. Yinede üretici kanaatkar. Şikayet etmiyor." diye konuştu.
Hem satıcılara hemde kurbanlık alanlara uyarılarda bulunan Yaman, şunları kaydetti:
" Üreticilerimiz dolandırıcılara karşı dikkatli olsun. Ben koyunu eve bırakıp geleyim, ben bankamatikten para alıp geleyim gibi yalanlara inanmasınlar. Tanımadıkları insanlara parasını almadan hayvan satmasınlar. Aldıkları paraların sahte olup olmadığına dikkat etsinler. Alıcılarda aldıkları hayvanların kurban olup olmayacağını kontrol etsinler. Vatandaşlarımız kurbanlıklarını sokak aralarında değilde belediyemizin gösterdiği yerlerde kessinler. Kurbanlarını kendileri kesemiyorlar sa işin ehli insanlara kestirsinler. Kesilen kurbanların atıklarını açığa atmasınlar. Özellikle hayvanların akciğerlerini yemesinler, kedi ve köpeklere vermesinler. Akciğerleri mümkünse sokak hayvanlarının çıkaramayacağı şekilde toprağa gömsünler veya yakarak yok etsinler. Çünkü akciğerlerde insanlar ve hayvanlar için zararlı olabilecek kistler olabilmektedir."
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Yücel Yaman kurbanlık satanları ve alanları uyardı
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