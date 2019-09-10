Yukarı Göksu'dan gelen su Konya Ovası'yla buluştu
KONYA (AA) – Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında Yukarı Göksu Havzası'ndan getirilen su, Türkiye'nin "tahıl ambarı" olarak nitelendirilen Konya Ovası'nda toprakla buluştu.
KOP'un Konya-Çumra 3. Merhale etabında işletmeye alınan Bağbaşı Barajı ile Yukarı Göksu Havzası suyu, önce Mavi Tünel daha sonra yapımı tamamlanan Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı vasıtasıyla Konya Ovası'na aktarılıyor.
Yaklaşık 125 kilometre uzunluğundaki AHİ Kanalı hem sulamaya katkı sağlıyor hem de yeraltı suyunu besliyor.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, yüzyıllık projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.
AHİ Kanalı'nın DSİ'nin önemli projelerinden biri olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:
"Göksu Havzası sularını Konya Kapalı Havzası'na ulaştıran önemli projelerden biri olan AHİ Kanalı'nın performans testlerine başlandı. Hidrolik olarak suyun Hotamış Depolaması'na iletimi gerçekleşti. Konya Ovası'ndaki büyük tarım arazilerinin modern sistemle sulanmasını sağlayacak olan sulama projelerimiz hızla devam ediyor. Böyle büyük projelerin hayata geçmesi kolay değil."
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Yukarı Göksu'dan gelen su Konya Ovası'yla buluştu
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