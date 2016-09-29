Yüksek stres ani kalp krizi sebebi

29 Eylül Dünya Yürek Günü etkinlikleri zarfında Medical Park Antalya Hastanesi kardiyoloji ekibi Medical Park Antalya Kalp Hastanesi Direktörü Prof. Dr. Hüseyin Oktan, Kardiyoloji Birim Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kabukçu, Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Alev, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Atakan Yanıkoğlu, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Zeynettin Kaya, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gayas Akçur, Girişimsel Radyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Aykut Recep Aktaş, Kalp ve Damar Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. İlker Tekin, Op. Dr. Şahin Tuzak, kalp sağlığı ve kalp damar hastalıklarıyla ilgili bilgilendirici bir görüşme gerçekleştirdi.

Yüksek stres ani yürek krizi sebebi

Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kabukçu, strese uzun süreli maruz kalınmasının yürek ve kalp damar hastalıklarına niçin olabileceğini belirterek, “Uzun süren geçmeyen bir stres kanda adrenalin ve kortizon dediğimiz hormonu arttırıyor. Bunlar damarların iç tabakasına zarar veren hormonlardır. Uzun süren streslerde damarlar içindeki kanın akışkanlığını etkileyerek kalp ve damar hastalıklarının oluşumuna aşinalık sağlıyorlar. Aşinalık sağlayan sigara içimi, durağan bir yaşam, gıda alışkanlıklarının olumsuz olması gibi faktörlerin hepsi kalp ve damarları etkileyenlerdir. Uzun süreli streslerde damarların ve kalbin gereğinden pozitif kasılması nedeniyle ani kalp krizleri de oluyor” dedi.

Dr. Kabukçu, bilinçsizce yapılan diyetin de yürek sağlığını etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

“Hastalığın tedavisinde basamak olarak değerlendirirsek ilaçlar, alıştırma, gıda ve çare oluşturuyor ve bunların düzenli olması lüzumlu. Bilinçsiz diyet çok pozitif. Besin kişiye özgü olmalı. Herkesin beslenmesi kendi ekonomik düzeyine ve alışkanlıklarına tarafından olmalıdır. Ayrıca kolesterolü hem de şeker bakımından düşük gıdalar gıda için daha yerinde gıdalardır. Uzun vadede kalp hastalıklarından korunmak için önemlidir.”

“Kalp hastalıkları artmasına rağmen vefat oranları düştü”

Tedavilerdeki gelişmelerin vefat oranlarını da azalttığını bildiren Kabukçu, “Yürek hastalıklarının artmasına rağmen ölüm oranlarının azalmasına bakılınca yaklaşık yüzde 60’ının sigara içmenin azalması daha dengeli besin tansiyonun teftiş altına alınması ve egzersizin etkili olduğu görüldü. Azalmanın yüzde 40’ı da keza yürek krizinde daha erken müdahale edilmesi anjiyo stent yarı gelişmelerin artmasına tekniklerdeki ilerlemelere bağlıdır. Toplumun büyük bir kısmı kolay önlemlerle uyarı sonucu bu hastalıklardan ölümü azaltılabiliyor” dedi.

“Gelişimsel radyoloji ile vefat oranları düştü”

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Alev, 1999 yılında yalnızca bir merkezde yürek damar hastalıklarına girişimsel radyoloji yapılırken günümüzde sayıları 12’yi bulan merkezlerin olduğunu söyledi. Dr. Ateş, Antalya’daki girişimsel merkez sayısının Danimarka’daki toplam sayıdan pozitif olduğunu da ifade etti. Alev, ölüm oranlarının düştüğünü de belirterek, “Ani krizlerde önceleri ölüm oranı yüzde 15’lerde iken günümüzde bu sayı gelişimsel tedavilerle birlikte yüzde 5’lere düştü. Önemli krizlerde bile müdahalenin ardındaki bakımlar ve tedaviler gelişti ve hayatta kalma süreleri ve sonuçları arttı” diye konuştu.

Prof. Dr. Gayas Akçur da anne karnındaki bebeği 24 haftadan itibaren gelişen teknoloji ile izleyebildiklerini, bunun koskocoman bir rahatlık sağladığını ve gerektiğinde hamileliği sonlandırabildiklerini kaydetti.

Op. Dr. İlker Tekin ise, bacaktan yapılacak bir kesi ile yerinde damarın alınabildiğini ve yürek damar tedavisinde kullanılabildiğini belirtti. Dr. Tekin hastaların çoğunlukla diyabetik hastalar olduğu için ara sıra bere iyileşmesiyle ilgili sorunlar yaşadıklarını da kaydetti. 1 buçuk santimlik bir kesi ile tedaviyi gerçekleştirdiklerini de belirten Tekin, bu çare için hastanın uyumlu olmasının kayda değer olduğunu vurguladı.

Haftada 5 gün 30 dakika yürüyüşün kalbe faydası

Uzm. Dr. İsmail Alev, besin konusunun çok anlaşmazlığa neden olan bir konu olduğunu belirterek, beslenmeyle ilgili bilgiler verdi. Haftada 5 gün 30 dakika yürüyüşün yürek damar hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 20 azalttığını da belirten Dr. Ateş, “Her beslenme uzmanı kendi diyetinin iyi olduğunu söylüyor. Hatta bunlar ara sıra büyük kavgalar ve hakaretlere dek gidiyor. Biz yürek dostu bir beslenmeden bahsediyoruz. Bilhassa 35-40 yaşından daha sonra iç yağ ve kuyruk yapı önermiyoruz. Yağ olarak zeytinyağı öneriyoruz. Tatlandırıcı olarak yüzde 20’yi geçmeyecek değin tereyağı kullanabilir. Bu yaş grubuna da kırmızı eti haftaya bir öneriyoruz. Pişirme olarak da kızartma haricindeki teknikleri öneriyoruz. Meyveyi de şeker hastalığı yoksa uygun porsiyonda tüketebilirler. Çalışma çok önemli. Haftada 5 gün 30 dakika yürüyüş kalp-damar hastalıklarına yakalanma sıklığını yüzde 20 azaltıyor. Sağlık sorunumuz yahut 1 saat yürümek daha iyidir” dedi.

Alparslan Çınar