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Yüksek tansiyon kalp yetmezliği ve beyin kanamalarına sebep oluyor

Türkiye’de yaygın olarak görülen yüksek tansiyon, yaş ilerledikçe insan vücudunda ruhsal ve fiziksel hastalıklara neden oluyor.

14 Kasım 2016 Pazartesi, 15:59
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Türkiye’de yaygın olarak görülen yüksek tansiyon, yaş ilerledikçe insan vücudunda ruhsal ve fiziksel hastalıklara neden oluyor. Yüksek kan basıncı, böbrek hastalıklarına, yürek yetmezliğine, beyin tıkanıklığına kadar çoğu hastalığa davetiye çıkarıyor.
Konya Hospital’dan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Şeker, yüksek tansiyonun birçok nedeni olduğunu vurgulayarak, “Alışılagelmiş kan basıncı 120’ye 80 olarak kabul edilir. Ama bunun çare edilmesi için 240’a 90 üzerinde olması yeğlenir. Tansiyonun aşina ve meçhul sebepleri vardır. Yüzde 90-95 oranına tekabül eden bir kısım vardır. Hipertansiyonun bilinen nedenleri olarak, böbrek hastalıkları, böbrek üstü bezinin hastalıkları, fazla tuzlu tüketilmesi olabilir” dedi.
Yüksek tansiyonun insan vücudunda oluşturduğu zararlara da değinen Uzm. Dr. Şeker, “Tansiyonun zararlarının başında yürek, böbrek ve beyin gelmektedir. Tüm damarları etkileyerek, kalp yetmezliği yapabilir. Kalp duvarını kalınlaştırır, ritm bozukluğu yapabilir. Kronik böbrek hastalığına dek götürebilir. Beyinde de beyin kanamalarına sebep olabilir” şeklinde konuştu.
Dr. Mehmet Şeker, yüksek tansiyonun normal seviyede kalması için tansiyon hastalarına şu önerilerde bulundu: “Besinlerin tuzsuz yenmesi önerilir. Alkol alınmaması gerekli, fazla şekerden ve yağlardan kaçınılması gerekir. Kalori artıran her şeyin etkisi vardır.”
Düşük tansiyonla ilgili de bilgi veren Şeker, “Düşük kan basıncı ise az su içenlerde, sıcağa aşırı maruz kalanlarda, ishal olanlarda, eksik beslenenlerde, bir takım gebelerde ve kullanılan ilaçlara göre görülebilmektedir” diye konuştu.

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