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29 Ekim 2016 Cumartesi

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Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Zenginden Özaltuna ziyaret

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof.

29 Ekim 2016 Cumartesi, 15:02
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Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zengin, Beyşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.
Bir süre önce yüksekokulda müdürlük görevine atanan ve yeni görevine başlayan Prof. Dr. Varlıklı, beraberindeki Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. İslam Can, Akademi Sekreteri Doğan Fidan ve akademisyenlerle birlikte Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Özaltun, Prof. Dr. Varlıklı ve beraberindeki ekibine görevlerinde başarı dileğinde bulundu.
Prof. Dr. Zengin ise, halen sosyal hizmet ile acil destek ve yıkım yönetimi elde etmek üzere iki bölüme sahip yüksekokulla ilgili bilgiler verdi. Ziyarette, Beyşehir’deki yükseköğrenimle ilgili konular görüşüldü.

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