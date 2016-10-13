Yüksekokul öğrencileri, Avanos Belediyesini ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Gülşehir Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümü öğrencileri, Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce’yi ziyaret etti.

Belediyelerdeki çalışma düzeni ve işleyiş hakkında öğrencilerin deneyim kazanmalarını sağlamayı amaçlayan ziyaret kapsamında Yerel Yönetimler Bölümü öğrencileri, Başkan İnce’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonundaki görüşmede öğrenciler, İnce’ye kent konseyi çalışmaları, 15 Temmuz darbe girişiminin belediye çalışmalarını aksatıp aksatmadığı, kadınlara yönelik belediye projelerinin olup olmadığı ve kendisinin seçim sloganı olan “Her şey sevmekle başlar sloganının” kendisine nasıl yansıdığı gibi soruları yöneltti.

Soruları yanıtlayan İnce, göreve geldikten sonra uygulamaya koyduğu projeleri ve çalışma prensiplerini öğrencilerle paylaştı.

Başkan İnce, “Her şey sevmekle başlar. benim hem seçim hem de hayat karşısındaki duruşumu ifade eden bir slogan. Ben memleketimi seviyorum. Ülkemi ve insanlarımı seviyorum. Siz, karşınızdakini ne görüşten olursa olsun severseniz o da bir gün sizi sevebilir. Ben, daha önce iki kez darbe yaşamış ve zararlarını görmüş bir insan olarak her zaman darbelerin karşısında oldum. Belediye çalışmalarımızda darbe girişimi sonrası aksaklık yaşamadık ve hizmetlerimizi sürdürdük.” diye konuştu.

Öğrencilerin, aynı kapsamda ildeki diğer belediyeleri de ziyaret ederek söyleşiler gerçekleştireceği öğrenildi.