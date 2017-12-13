Yüksekova deresi çocukların kayak pisti oldu

Geçtiğimiz hafta yağan karın ardından Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini gösteriyor. Dondurucu soğuklar Yüksekova ilçesinde bulunan Büyükçay Deresi’nin buz tutmasına neden oldu. İlçede hava sıcaklığının eksi 24 dereceye kadar düşmesi üzerine buz tutan dereden okuldan dönen öğrenciler, tehlikeye aldırış etmeden buz üstünde kayarak keyifli anlar yaşadı. Derenin ilk kez bu kadar buz tuğunu söylenen Furkan Tatlı, “Okul çıkışında arkadaşlarımızla gelip buradan buz üstünde kaymaya çalışıyoruz. Buz pistimiz olsaydı ben ve arkadaşlarım korkusuz bir şekilde kayıp eğlenirdik” dedi.

Çöp kutusunda buldukları plastik pencere kenarlarını alıp buz üzerinde kaydıklarını belirten Argeş Kozay, “Büyükçay Derersi ilk kez bu kadar buz tuttu. Okul çıkışında havanında güneşli olmasını fırsat bilerek gelip tehlikeli olmasına rağmen burada kayarak mutlu oluyoruz. Eğer bu kırılırsa içine düşeriz bu da oldukça tehlikelidir” dedi.

Ömer Oğuz