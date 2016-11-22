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Yüksekova Kaymakamından Yılmaz Erdoğana çağrı

Yüksekova Devlet hastanesi bünyesinde yer alan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin açılışına Yüksekova Kaymakamı İbrahim Çenet, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, Hakkari Halk Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr.

22 Kasım 2016 Salı, 22:01
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Yüksekova Devlet hastanesi bünyesinde yer alan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin açılışına Yüksekova Kaymakamı İbrahim Çenet, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, Hakkari Halk Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Hakan Türk, Ticaret Odası Başkanı Salih Özdemir ile kurum amirleri katıldı. Açılışın ardındaki bir söylev yapan Kaymakam İbrahim Çenet, Hakkarili yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan’a çağrı yaparak, Yüksekova’da gala yapmalarını istedi. Çenet, “Çağrımız gelsinler burada bir gala yapsınlar, bu halkın gönlünü alsınlar. Onlar bu halkın içinden çıktılar, halkı unutmasınlar. Devlet olarak biz çoğu hizmet açtık, fakat gelsinler bir okul yapsınlar” dedi.

“Hakkari bölgesine bir faydaları olsun” diyen Kaymakam Çenet, “Havalimanı açtık, Yılmaz Erdoğan 32 Virajda başı dönmesin diye İstanbul’dan uçağa binsin 2 saatte burada insin. Biz onları çok güzel ağırlarız, hepsini seviyoruz” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmanın ardındaki davetlilere kokteyl verildi.

Erkan Çapraz
 

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