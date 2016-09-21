Yüksekova'da 11 günde 68 uçak seferi yapıldı

HAKKARİ (AA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan ve terör saldırıları nedeniyle bir yılı aşkın süre seferlerin yapılamadığı Selahaddin Eyyubi Havalimanı, 11 günde 4 bin 220 yolcu ağırladı.

13 Mart’ta sokağa çıkma yasağıyla başlatılan ve 20 Nisan’da tamamlanan “Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu” ile güvenliğin tahsis edildiği ilçede, ekonominin canlanması için atılan adımlar da meyvesini vermeye başladı.

Terör saldırıları nedeniyle bir yılı aşkın süre uçuşlara kapatılan ve 9 Eylül’de İstanbul-Yüksekova seferiyle tekrar hizmete giren Selahaddin Eyyubi Havalimanı ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

Bölgenin en büyük yatırımlarından olan ve yıllık bir milyon yolcu kapasiteli havalimanında 11 günde 68 uçak seferi gerçekleştirildi. İlçe ekonomisine büyük katkı sağlayan bu seferlerde 4 bin 220 yolcu seyahat etti.

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanında uzun bir aranın ardından uçak seferlerinin tekrar başladığını anımsattı.

Özdemir, “Havalimanı açıldığından dolayı çok sevinçliyiz. Sabah bir taksici arkadaşla geldim. Bana işlerinde yüzde yüz artış olduğunu söyledi. Bu da hepimizi mutlu ediyor. Havalimanımızın sağladığı bir hareketlilik var. Çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah her gün uçaklarımız İstanbul-Ankara seferlerini gerçekleştirecek.” diye konuştu.