Yüksekova'daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

HAKKARİ (AA) – Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesine bağlı Kadiköy, Adaklı, Bulaklı köyleri ile Kalemli, Mamak ve Bakırlı mahallelerinde ve Dağdibi mezrasında icra edilecek operasyon esnasında vatandaşların can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince, ilimiz Yüksekova ilçesine bağlı Kadiköy, Adaklı, Bulaklı köyleri ile Kalemli, Mamak, Bakırlı mahallelerinde ve Dağdibi mezrasında 18 Eylül 2016 günü saat 03.00’ten geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, bu yerlere giriş ve çıkışlar da yasaklanmıştı. İlimiz Yüksekova ilçesine bağlı Kadiköy, Adaklı, Bulaklı köyleri ile Kalemli, Mamak, Bakırlı mahallelerinde ve Dağdibi mezrasında yapılan operasyon sona ermiş olup, 19 Eylül 2016 günü saat 17.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz.”