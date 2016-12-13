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Yükselen sulardan böyle geçtiler

Kurucaşile’de yükselen sel suları okula dışarı giden çocuklar ve vatandaşlar için büyük risk oluşturuyor. Bartın Kurucaşile ilçesine tabi Çayaltı köyünde selde yıkılan köprünün yerine yapılan geçici köprü zaman zaman yükselen suların aşağı kalıyor.

13 Aralık 2016 Salı, 21:49
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Kurucaşile’de yükselen sel suları okula dışarı giden çocuklar ve vatandaşlar için büyük risk oluşturuyor.
Bartın Kurucaşile ilçesine tabi Çayaltı köyünde selde yıkılan köprünün yerine yapılan geçici köprü zaman zaman yükselen suların aşağı kalıyor. Geçici yapılan köprünün su aşağı kaldığı zamanlarda araç geçişleri sağlanamazken, aileler canlarını tehlikeye atarak çocuklarını omuzlarda karşıya devretmek zorunda kalıyor. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Bu durumun büyük tehlike talep ettiğini belirten köylüler, köprünün bir an önce yapılması gerektiğinin altını çizdiler. 

Mustafa Kurt
 

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