“Yumurta fiyatları normal”

KONYA (AA) – ENGİN ÖZEKİNCİ – Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Hasan Konya, “Yumurta fiyatları geçen ay belli bir zirve yaptı ama şu anda normal, fiyatlar stabil devam ediyor. Üretici 30’lu koliyi en yüksek 11 liradan sattı, şu anda fiyatlar normal, üretici 8,5 liradan satıyor. Artışlar da hiçbir zaman insanların yumurta alamayacağı boyuta gelmedi.” dedi.

Konya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yumurta fiyatlarıyla ilgili son zamanlarda kamuoyunda kendilerine yönelik bir baskının oluştuğunu söyledi.

Yumurtanın bir ihtiyaç ürünü olduğunu ancak insanların bunun üzerinden çok büyük senaryolar çizdiğini aktaran Konya, “Sosyal paylaşım sitelerinde bile yumurtayı karalayıcı çalışmalar var. Bunlar bizi çok üzüyor. Üreticiler olarak birçok sıkıntıya katlanarak üretim yapıyoruz. İnsanlarımıza hiçbir zaman ‘yumurtamız yok’ demedik. İstedikleri markette yumurta bulabiliyorlar.” diye konuştu.

İnsanların birçok kalemde günlük harcamasının olduğunu ancak yumurta fiyatının özellikle abartıldığını savunan Konya, “Haftada ya da 10 günde bir eve yumurta alınmasına rağmen pahalı olduğuyla ilgili beyanatlar verilebiliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Konya, döviz kurunun yükselmesiyle yem fiyatlarının arttığını ve dünyada yaşanan kuş gribi vakaları nedeniyle daha fazla ihracat yaptıklarını belirterek, maliyetlerin ve fiyatların yükselmesinde bu iki faktörün önemli olduğunu vurguladı.

– “Yumurta üzerinden spekülasyon yapılmasın”

Son günlerde yumurta fiyatlarında gerileme olduğuna işaret eden Konya, şunları kaydetti:

“Yumurta fiyatları geçen ay belli bir zirve yaptı ama şu anda normal, fiyatlar stabil devam ediyor. Üretici 30’lu koliyi en yüksek 11 liradan sattı, şu anda fiyatlar normal, üretici 8,5 liradan satıyor. Artışlar da hiçbir zaman insanların yumurta alamayacağı boyuta gelmedi. Hala da yumurta herkesin tüketebileceği, güvenli ve sağlıklı bir gıda maddesidir. Tüketicilerimizden ricamız, yumurta üzerinden çok büyük spekülasyonlar yapılmasın.”